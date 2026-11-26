•⁠ ⁠05 personas perdieron la vida

La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra del detenido Sergio S. M., por los delitos de homicidio y lesiones, ambos a título imprudencial, cometidos en un accidente que se registró la noche del pasado domingo 22 de noviembre, la altura del Kilómetro 164 de la carretera Panamericana, en el tramo Ahumada-Juárez.

Hoy miércoles, se efectuó la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento al citado masculino de 51 años de edad, que se le atribuye responsabilidad en los hechos en los que cinco personas fallecieron, (dos mujeres y tres hombres), 35 resultaron lesionadas, de las cuales solo ocho que permanecen hospitalizados se querellaron.

El imputado, quien era el conductor del camión de pasajeros accidentado, también resultó lesionado, fue trasladado a recibir atención médica en calidad de detenido, y tras ser dato de alta, quedó a disposición del Ministerio Público.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término, por lo que el Juez de Control conocedor de la causa penal, programó para el próximo lunes 30 de noviembre a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, en la que se resolverá su situación jurídica.

El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, no obstante, el Órgano Jurisdiccional, le impuso una diversa consistente en firma semanal y presentar póliza de seguro certificada.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).