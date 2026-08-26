Morena elige a Imelda Castro como candidata en Sinaloa

Morena elige a Imelda Castro como coordinadora de la 4T en Sinaloa; será candidata a la gubernatura

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligió a Imelda Castro como su coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa, un nombramientoque la perfila como la próxima candidata del partido guinda a la gubernatura del estado.

Este miércoles 26 de agosto de 2026, Morena dio a conocer los perfiles que encabezarán sus coordinaciones de la Cuarta Transformación en Sinaloa y Querétaro.

Desde el World Trade Center de la Ciudad de México (CDMX), el partido anunció a Imelda Castro como su coordinadora en Sinaloa, luego de que la senadora se posicionara entre los perfiles mejor evaluados en las encuestas internas de Morena.

Morena ya había adelantado que una mujer encabezaría la candidatura en Sinaloa

Previo al anuncio, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que una mujer sería designada como coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa.

Con ello, Imelda Castro ya figuraba entre los principales perfiles para encabezar el proceso interno del partido y se encontraba entre las mejor posicionadas en las encuestas.

Su designación como coordinadora de la Cuarta Transformación la coloca como el principal perfil de Morena para competir por la gubernatura de Sinaloa en el próximo proceso electoral 2027.

¿Imelda Castro era cercana Rubén Rocha Moya en Sinaloa?

De acuerdo con un artículo publicado por El País, Imelda Castro no habría mantenido una cercanía estrecha con el grupo político del gobernador saliente de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Según el medio, la postulación de Castro se enmarca en un intento de Morena por iniciar una nueva etapa política en Sinaloa ante el desgaste y las polémicas que han acompañado a la administración de Rocha.

El artículo también señala que Castro ha buscado tomar distancia del grupo político cercano al gobernador y posicionarse como una figura capaz de unificar a las distintas corrientes de Morena en el estado.

A pesar de que hubo varios perfiles registrados para participar en el proceso interno, Imelda Castro encabezó los sondeos de preferencia dentro de Morena y se colocó entre las principales opciones para competir frente a los partidos de oposición.