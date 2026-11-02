Tras meses de rumores, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

Después de varios meses de rumores sobre una posible ruptura, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron que su relación terminó. La pareja compartió un video en redes sociales en el que explicó que tomó la decisión desde hace tiempo y que, aunque ya no están juntos, mantendrán una relación cercana para cuidar de su hija Tessa.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

En la grabación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay aparecen frente a la cámara con un semblante serio. Paola fue quien comenzó a explicar el motivo del mensaje: “Oigan, pues queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”.

Después, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo confirmó la noticia y dejó claro que la decisión se tomó con cariño y respeto entre ambos: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, dijo el actor.

José Eduardo también explicó por qué habían preferido no hablar antes de su situación sentimental: “Tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, pero bueno, solo para hacerlo oficial, que ya no estamos juntos”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay seguirán unidos por su hija Tessa

Aunque su noviazgo llegó a su fin, ambos aseguraron que seguirán presentes en la vida de su hija y que procurarán mantener una buena relación como papás.

“Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, expresó José Eduardo. Paola, por su parte, adelantó que no dejarán de coincidir públicamente: “Y nos seguirán viendo juntos también a veces”.

El video terminó con una despedida breve del actor: “Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”.

Así comenzó la historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dala

José Eduardo Derbez y Paola Dala se conocieron alrededor de 2020 a través de Instagram. De acuerdo con lo que habían contado anteriormente, todo comenzó cuando el actor reaccionó a una historia de ella y le escribió que se parecía a una amiga.

Después de intercambiar mensajes, José Eduardo viajó a Toluca, donde Paola vivía, para conocerse en persona. Su primera cita fue al cine y después fueron a cenar. A partir de entonces comenzaron una relación que se prolongó cerca de seis años.

Aunque nunca se casaron, juntos formaron una familia. En junio de 2024 nació Tessa, su primera hija, quien ahora será el principal vínculo entre ambos.

Las versiones sobre una posible ruptura surgieron a finales de julio de 2026, cuando Paola eliminó varias fotografías con José Eduardo de su cuenta de Instagram. A esto se sumó un viaje del actor a España por motivos de trabajo, al que acudió únicamente con Tessa.

En agosto, a su regreso, José Eduardo negó en distintas ocasiones que estuvieran separados. “Estamos muy bien, estamos muy contentos”, comentó entonces. También aseguró que “nuestra relación está sólida” y rechazó directamente los rumores: “No, no, no (hay separación)”.

En aquel momento, explicó que Paola había quitado las fotografías por una cuestión estética de su perfil y descartó que hubiera existido una infidelidad.

En octubre, Paola también respondió a las versiones que circulaban sobre su relación. “Se me resbalan con risa. Nos sacan un chisme nuevo cada semana… Siempre llevándonos bien por nuestra hija”, dijo.

Ahora, con el video que compartieron, ambos confirmaron que la separación era una decisión que habían tomado desde tiempo atrás, aunque hasta ahora se sintieron preparados para hacerla pública.

Con información de Quién