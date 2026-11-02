Asesinan a joven cuando salía del Alsuper Arboledas

Un joven de entre 20 y 25 años de edad perdió la vida a causa de un ataque armado, en calles de la colonia Alamedas, al norte de la ciudad.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones por arma de fuego, en el cruce de las calles Rigoberto Quiroz y Gustavo Flaubert.

La víctima quedó sin vida sobre la banqueta y parte de la calle, vestía pantalón gris oscuro, playera blanca y tenis blancos; en el lugar se aseguraron múltiples casquillos percutidos calibre .9mm.

Trascendió que el sujeto iba saliendo de una sucursal de Alsuper cuando fue atacado por sujetos desconocidos, en el lugar quedaron esparcidos los artículos que había comprado.