Morena apuesta por Beatriz Mojica para retener la gubernatura de Guerrero

La dirigencia nacional de Morena dio a conocer que la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, y se convierte con ello en la futura candidata a la gubernatura de la cuarta transformación.

El anuncio fue encabezado por la presidenta nacional morenista, Ariadna Montiel, con la asistencia de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero sin representación del Partido del Trabajo (PT). Además, acudieron cerca de veinte aspirantes acudieron al World Trade Center de la Ciudad de México, donde les presentaron los resultados de las encuestas realizadas en la entidad y que colocaron a Mojica Morga como la mejor posicionada.

A los aspirantes, la líder nacional de Morena dijo que “son dignos representantes de la cuarta transformación. Estamos muy contentas del gran proceso que se ha llevado un nivel de numerosas asambleas”. Montiel explicó que de manera previa presentaron los resultados a la totalidad de los aspirantes, tanto de las encuestas realizadas de Morena y de “encuestas de espejo”.

Asistió al acto la líder nacional del PVEM, Karen Castrejón, quien también fue una de las aspirantes, así como la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta; la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López; y el ex diputado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, entre otros aspirantes.

“Esta constancia no es un reconocimiento personal; es una responsabilidad para servir, organizar y unir. Aquí nadie sobra. Esta responsabilidad se construirá con todas y con todas”, expresó Beatriz Mojica frente al resto de los aspirantes.

“Yo no llegué sola, mi compromiso con la izquierda tampoco comenzó hoy. Camino en la izquierda desde 1988”, recalcó. Y tras apuntar que ha recorrido las plazas, calles y comunidades de la entidad, consideró que “la lealtad no se presume; la lealtad se demuestra en el camino”.

Destacó el reconocimiento que hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo afromexicano, del cual se asume como integrante. Mientras que sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la calificó como la mejor presidenta del mundo. “A nuestra presidenta la vamos a acompañar con organización, con honestidad y con resultados”, agregó.

Al resto de las y los aspirantes, dijo que la unidad no va a ser una fotografía, sino que “será de respeto, de trabajo compartido y de presencia junto al pueblo”, y añadió que “aquí caben todas las trayectorias limpias y todas las manos dispuestas a trabajar”.

Mientras que “a la oposición, a la derecha” también envió un mensaje: “Tienen derecho a cuestionar, pero nunca (tendrán derecho de) pedirle al pueblo que olvide, que olviden los abusos, que olvide nuestros más de 500 muertos en Guerrero por la lucha democrática de los 90, por el solo pecado de pedir que se respetara el voto. El pueblo no olvida, no olvida los vuelos de la muerte”.

Ante el grito de “unidad, unidad” que expresaron simpatizantes de la senadora, Mojica Morga rindió protesta como coordinadora estatal de la defensa de la transformación.

Durante el acto, el coordinador electoral del PVEM, Arturo Escobar, reconoció el proceso interno, el cual definió como “prueba fiel” de la coalición.