La carrera rumbo a la jornada electoral del próximo año se ha acelerado. Morena emitió este miércoles 18 de noviembre de 2026 su convocatoria para la selección de las Coordinaciones Distritales Locales en 31 entidades federativas.

En un comunicado, el partido guinda destacó que esta convocatoria forma parte de las tareas para fortalecer la organización y profundizar el proyecto de la autoproclamada Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestro movimiento tiene claro que la fuerza de Morena está en el territorio y en la organización de su militancia y de millones de mexicanas y mexicanos que todos los días trabajan por un país más justo”, señaló.

Según Morena, los coordinadores tendrán la responsabilidad de fortalecer la organización popular, promover la participación de la militancia y consolidar la presencia del movimiento en cada distrito local.

La fuerza política informó que el registro estará abierto desde este miércoles hasta el sábado 21 de noviembre de 2026, exclusivamente en línea, a través de:

https://registro.coordinacionesdistritaleslocales.morena.app/.

“Convocamos a quienes tienen vocación de servicio y comparten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, a inscribirse y participar en este proceso”, agregó el partido presidido por Ariadna Montiel Reyes.

Apenas ayer, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que habían emitido la propuesta de convocatoria para definir las coordinaciones distritales locales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, tras un encuentro con la dirigencia del partido y con Carolina Rangel, secretaria general.