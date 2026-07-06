Monreal afirma que el próximo periodo legislativo se tendrá una agenda fuerte, pesada y productiva

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que en el próximo periodo que comenzará el 1 de septiembre se tendrá una agenda legislativa muy fuerte, muy pesada y muy productiva.

“Vamos a trabajar con mucho ahínco y ánimo en esta nueva etapa del Poder Legislativo que arranca el 1 de septiembre, pero que desde ahora estamos preparando”, subrayó.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que “espero que logremos construir consensos en materia de inteligencia artificial y combate a la corrupción”.

Además, en leyes reglamentarias que son indispensables, como la ley para regular la intervención extranjera, o en materia de seguros, que “ha habido muchas quejas de abusos de aseguradoras y que intentamos ahora, mediante la ley, corregir; así como a la propia ley orgánica o reglamentaria de pueblos originarios y muchas más”.

El legislador resaltó que en la Cámara de Diputados hay receso y se está preparando la agenda legislativa. “Todos los días estamos aquí, incluyendo en ocasiones sábado y domingo, porque es nuestro trabajo y tratamos de hacerlo con el mayor ánimo, entusiasmo y la mayor entrega para nuestro país”.