Molestias en la cúpula-Encuestas, alianzas y descartes-La UGRCH y los ganaderos juarenses-Relevo en Canacintra

En la grilla de las altas esferas afirman que la certeza con la que el depuesto líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, afirmó que su colega Andrea Chávez sería candidata y por ende gobernadora de Chihuahua en 2027, cayó como patada de mula en Palacio Nacional y también en la cúpula morenista. Y es que si de por sí ya existía molestia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum con el tabasqueño, esto ante los rumores un sí y el otro también de sus presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal, lo que derivó en su caída como coordinador de Morena en el Senado, esas declaraciones volvieron a demostrar que por mucho que desde Palacio Nacional intenten ponerle un freno a López Hernández, al final Don Barredora hace lo que le viene en gana y termina por salpicar, y de paso incomodar a la jefa de jefas y también a los líderes morenistas, los cuales tras lo ocurrido con Adán Augusto, otra vez han tenido que hacer el recuento de los daños… además de que para nada se la puso fácil a su pupila juarense, quien como dijeron algunos, le dio el beso del diablo.

******

En medio de las recientes encuestas mensuales que soltó Massive Caller este fin de semana y ayer, en lo que respecta a las preferencias electorales por la gubernatura y la alcaldía de Chihuahua capital, en donde en la primera, Morena está a la cabeza, pero que sumando los puntos porcentuales del PAN y del PRI la contienda se pone en un empate técnico, aunado a que quienes andan en empate técnico son el fiscal General César Jáuregui y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, por la candidatura panista a la alcaldía de la capital, las piezas del ajedrez electoral se siguen moviendo, pues el que de plano se descartó para buscar ser candidato a la gubernatura es el diputado federal Tony Meléndez, mientras que ayer mismo, el dirigente estatal del partido tricolor, Alex Domínguez, dejó en claro que si la alianza entre azules y priistas se da qué bueno, y si no, también, así que aunque todavía falte un trecho para las definiciones, lo cierto es que poco a poco todo empieza a tomar más forma y ya no queda mucho para que se tomen decisiones que impactarán de lleno en el futuro del estado y de las principales ciudades de la entidad.

******

Como era de esperarse, la reunión de la Mesa Directiva del Congreso del Estado que se llevó a cabo en Ciudad Juárez fue el escenario perfecto para enmarcar las ya conocidas confrontaciones entre morenistas y panistas, pues mientras los primeros se enfocaron en criticar el transporte público y lo que consideran fallas por parte del gobierno estatal en la fronteriza ciudad, los azules, encabezados por su coordinador Alfredo Chávez, pusieron el dedo en la llaga de que a diferencia de otras administraciones estatales, la de la gobernadora Maru Campos ha destinado mayor prepuesto a Juárez, sin embargo, ha sido el Gobierno Municipal que preside Cruz Pérez Cuéllar, el que no ha sabido encarrilar los recursos en beneficio de los juarenses. Por lo que el toma y daca se puso intenso entre los morenos y los del PAN, a sabiendas de que esa será ya una constante legislativa de aquí hasta que pasen las elecciones del ya no tan lejano domingo 6 de junio de 2027.

******

Ya que mencionamos a Ciudad Juárez, el que ayer anduvo en esa frontera es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quien acudió para participar en la Asamblea General Anual Ordinaria de la Asociación Ganadera Local, en donde tomó protesta Gabriel Villalobos como nuevo presidente de esa Asociación en sustitución de Alfonso Deandar. Ahí, Bustillos coincidió no nada más con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, cuyo partido político que ahora abandera trae a los ganaderos con la bota en el cuello, también estuvo presente la exdiputada priista y empresaria, Adriana Fuentes, actual senadora suplente, la cual reconoció el trabajo y los esfuerzos sobrehumanos que ha tenido que hacer ese sector para sobrellevar la crisis en las exportaciones, ante la laxitud del Gobierno Federal en el combate al gusano barrenador.

******

Y si del sector empresarial y privado se trata, esta tarde a las 18 horas se reunirán los integrantes de la Canacintra para realizar la Asamblea en la que oficializarán el cambio de mesa directiva, por lo que este martes, Armando Gutiérrez se despedirá formalmente como presidente de esa cámara empresarial, no sin antes, los empresarios del sector industrial le reconocieron y reconocerán el trabajo realizado en un gremio que ha tenido que enfrentar diversos retos económicos y sociales en un país convulsionado por la violencia, protestas y paros, pero que al menos en lo que respecta a los Gobiernos del Estado y el Municipal aquí en la capital, el contacto y la coordinación fluyeron.

******

En medio de exigencias de colectivos que luchan contra el maltrato animal, quienes exigen endurecer las penas por este delito que no cesa y que muestra la peor cara del ser humano, este martes a las 11:30 horas se llevará a cabo el homenaje a Vico, el ejemplar K9 caído en cumplimiento de su deber, luego de ser apuñalado por un sujeto intoxicado que agredió a sus propios familiares. El homenaje se realizará en las instalaciones de entrenamiento del K9, a un costado de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y será encabezado por el alcalde Marco Bonilla, quien por cierto se mostró a favor que el maltrato animal se castigue con penas más severas, pues la impunidad por ese delito que daña los seres vivos que no tienen voz, se ha convertido en un aliciente para esos despiadados.