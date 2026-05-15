En medio de la polémica por Rocha Moya, Sheinbaum se reúne con gobernadores morenistas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con gobernadores de Morena y partidos aliados; el encuentro ocurre en el marco de la acusación formal contra Rubén Rocha Moya en un tribunal federal de Nueva York, así como por las recientes advertencias de funcionarios estadounidenses sobre nuevas denuncias.

A Palacio Nacional acudieron los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle; de Puebla, Alejandro Armenta; de Sonora, Alfonso Durazo; de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; de Quintana Roo, Mara Lezama; de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Tabasco, Javier May; y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

También asistió la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien asumió el cargo hace unos días, luego de que Rocha Moya solicitara licencia al Congreso local.

Algunos mandatarios estatales señalaron que el motivo del encuentro fue para revisar los avances en el sistema de salud y del IMSS-Bienestar.

Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud. pic.twitter.com/K03IYxMI4Z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 14, 2026

Esta reunión se llevó a cabo dos semanas después de que el gobierno de Estados Unidos hiciera pública una acusación en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa, señalados de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en específico con la facción de “Los Chapitos”.

La fiscalía estadounidense alega que la facción de “Los Chapitos” ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en junio de 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos y el robo de urnas el día de la elección.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han advertido que continuarán las acusaciones en contra de funcionarios mexicanos.

“Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”, dijo Terrance Cole sobre el caso de Rocha Moya durante una audiencia en el Senado.