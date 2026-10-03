Mitofsky revela que el PVEM es la llave maestra para 2027

De cara al arranque formal del proceso electoral en septiembre, la fotografía del país que muestra la más reciente encuesta nacional en viviendas de Consulta Mitofsky, presentada por Roy Campos en Fórmula Noticias con Azucena Uresti deja una lectura clara, mientras Morena sufre un desgaste paulatino de imagen, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se consolida como la pieza matemática e indispensable para que el oficialismo retenga el control del país en 2027.

El análisis revela que Morena arrancó con un retroceso significativo en su opinión positiva, cayendo del 56% al 49.4% en un solo año (una pérdida de más de 6.6 puntos). Aunque se mantiene al frente en imagen general, el desgaste del ejercicio del poder empieza a cobrar factura al partido guinda.

En contraste con las fuerzas tradicionales que arrastran rechazos históricos de la ciudadanía, donde el PRI y el PAN encabezan el desprecio del electorado, el Partido Verde mantiene un perfil sólido y en ascenso en los indicadores clave.

En la medición de preferencia electoral efectiva, el Verde pasó de 5.1% a 7.2%, colocándose por encima de su aliado el PT (3.5%) e incluso pisándole los talones a la oposición golpeada. Mientras Morena se convirtió en el tercer partido por el que la gente “nunca votaría” (escalando su rechazo al 36.1%), el PVEM se mantiene en niveles de rechazo sumamente moderados (29.8%), lo que le da un margen de maniobra y crecimiento que no tienen los partidos tradicionales.

El PVEM retiene un sólido 27.5% de aprobación entre la ciudadanía, consolidando una base cautiva y competitiva a nivel federal y regional.

El reporte de Roy Campos fue contundente al analizar los bloques coaligados: si se suma la preferencia bruta del bloque oficialista (Morena, Verde y PT), la alianza alcanza un 42% (que se convierte en 51% en preferencia efectiva). Sin embargo, si Morena compitiera en soledad, la distancia frente a un eventual frente opositor o la suma de las fuerzas opositoras se reduciría peligrosamente.

En estados estratégicos como San Luis Potosí, donde el liderazgo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha convertido al PVEM en la primera fuerza política local, y con el amarre de coordinaciones clave en Quintana Roo, BCS y Nayarit, el Partido Verde demuestra que no solo es un acompañante electoral, sino la fuerza emergente que definirá la gobernabilidad y el destino de la Cámara de Diputados y las gubernaturas en 2027.