Missouri, Nevada y Virginia mantienen protecciones al aborto tras elecciones en EU

Los estados de Missouri, Nevada y Virginia aprobaron iniciativas para mantener las protecciones en los derechos del aborto, sometidas a votación en las elecciones de medio mandato del martes, mientras que Idaho se mantuvo en contra de flexibilizar su restrictiva legislación estatal.

Con la llamada Proposición 6, los votantes del estado de Nevada, en el oeste del país, ratificaron una medida electoral destinada a proteger el aborto hasta el punto de la viabilidad fetal, generalmente alrededor de las 24 semanas, salvo en casos excepcionales como que peligre la salud de la madre.

Esta medida entrará a formar parte de la Constitución estatal de Nevada, después de que fuera aprobada nuevamente por los electores. Las enmiendas constitucionales iniciadas por la ciudadanía deben recibir el visto bueno en dos años electorales pares seguidos.

En las elecciones presidenciales de 2024 recibió el 64% de los votos a favor de que saliera adelante.

También en el estado de Virginia, en el este de Estados Unidos, la ciudadanía blindó el “derecho fundamental a la libertad reproductiva”, que asegura la interrupción voluntaria del embarazo en los dos primeros trimestres, así como el acceso a la anticoncepción, la fertilidad o la atención posparto.

En el estado de Missouri, los votantes rechazaron en estas elecciones de medio mandato la Proposición 3, presentada por los republicanos y que buscaba prohibir el aborto en casos de violación e incesto durante las primeras 12 semanas de embarazo o un período de anomalías.

El estado mantiene así las protecciones que permiten el aborto hasta la viabilidad fetal, una decisión aprobada por el electorado en las urnas de 2024, cuando se derogó una de las leyes que prohibía una de las leyes de abortomás estrictas del país.

Por su parte, Idaho fue el único de los cuatro estados que sometía a votación una medida de derechos reproductivos donde la propuesta fue rechazada en las urnas, manteniendo así su estricta prohibición casi total al aborto.

La prohibición del aborto entró en vigor en 2022 después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe v. Wade, eliminando así el derecho constitucional federal al aborto y devolviendo la autoridad reguladora a cada estado.