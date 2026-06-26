Deporte y salud una alianza que abre oportunidades para las juventudes de Chihuahua: Lupita Borruel y Adán Galicia

Convencidos de que el deporte y la salud son pilares para el desarrollo de las nuevas generaciones, la regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, y el regidor presidente de la Comisión de Deporte, Adán Galicia, continúan impulsando acciones conjuntas para fortalecer a las y los jóvenes deportistas de Chihuahua Capital.

En esta ocasión, ambos regidores realizaron la entrega de balones al equipo de tochito “Avispones”, atendiendo una solicitud que recientemente les hicieron llegar para contar con material que les permita mejorar sus entrenamientos y fortalecer sus habilidades dentro del campo de juego.

Lupita Borruel destacó que trabajar de manera coordinada entre comisiones permite dar mejores respuestas a las necesidades de la ciudadanía y seguir construyendo oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

“Cuando deporte y salud caminan juntos, los resultados llegan más lejos. Cada apoyo que entregamos representa una oportunidad para que más jóvenes encuentren en el deporte un espacio para crecer, desarrollar disciplina, fortalecer su carácter y construir hábitos que los acompañen toda la vida”, expresó.

Por su parte, el regidor Adán Galicia señaló que este esfuerzo conjunto responde a la visión del alcalde Marco Bonilla de trabajar codo con codo, sumando capacidades para atender las solicitudes de las y los chihuahuenses.

Ambos coincidieron en que seguir impulsando el deporte significa apostar por una ciudad donde las juventudes encuentren más espacios para desarrollarse, adquirir valores como el compromiso, el trabajo en equipo y la perseverancia, además de mantenerse alejadas de conductas que puedan afectar su desarrollo.

En representación del equipo, Dulce Alcalá agradeció el respaldo brindado por las y los regidores, al señalar que este material contribuirá a que las y los integrantes de “Avispones” continúen preparándose en mejores condiciones y sigan avanzando hacia sus metas deportivas.

Ambos regidores del Partido Acción Nacional reiteraron su compromiso de seguir sumando esfuerzos y trabajando con amor y compromiso por las familias de Chihuahua Capital, impulsando acciones que generen más oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen su talento, fortalezcan su formación y encuentren en el deporte un camino para construir un mejor futuro.