Michael 2 podría iniciar su rodaje en 2026, según Lionsgate

Luego del gran primer fin de semana que tuvo la película, dentro de Lionsgate ya se habla de la producción de Michael 2 con Jaafar Jackson, la cual podría empezar en este 2026.

Aunque en un inicio se mencionó que Michael 2 era parte de una misma película cortada a la mitad, todo indica que Lionsgate aún no produce la secuela.

Michael 2 ya está en desarrollo según Lionsgate

En una entrevista para The Town, Adam Fogelson, CEO de Lionsgate, mencionó que Michael 2 ya está en desarrollo activo por parte de la productora.

Además, se espera que Michael 2 pueda iniciar su rodaje entre finales de 2026 e inicios de 2027, demostrando la confianza e interés que tiene Lionsgate con el filme.

Lo cual no es de extrañar luego de que el filme se convirtió en la biopic más exitosa de la historia con 217 mdd en su primer fin de semana, superando a Bohemian Rhapsody.

No obstante, de momento la fecha de inicio de rodaje es un tanto incierta, pues apenas se está planeando esta secuela, contrario a lo que se había dicho originalmente.

Recordemos que hace un par de años se mencionó que el corte final de Michael duraba 4 horas, por lo que se había decidido cortar la película a la mitad, algo que al parecer cambió en los últimos meses.

Rodaje de Michael 2 dependerá de Antoine Fuqua

El único problema que tiene el rodaje de Michael 2 en este momento, es el mismo director, Antoine Fuqua, el cual tiene una agenda muy apretada.

Se sabe que antes de Michael 2, Antoine Fuqua se involucrará en un proyecto de Netflix al lado de Denzel Washington, lo cual evitaría que filmara la película.

Si este proyecto no se complica, la grabación de Michael 2 podría realizarse conforme a lo planeado por Lionsgate sin ningún problema.

En ese sentido, el estreno de la secuela se daría ya sea a finales de 2027 o inicios de 2028; en caso de que el director no esté disponible, hay posibilidad de que la veamos hasta 2029.