Mía Rubín está segura de que llegará oportunidad de abrir conciertos de Rosalía: ‘Si yo no creo en mí, ¿quién lo hará?’

Mía Rubín aseguró que no se arrepiente de haber buscado la oportunidad y respondió a quienes cuestionaron su decisión en redes sociales.

Mía Rubín (Instagram)

Mía Rubín decidió apostar por sí misma y levantar la mano para buscar una oportunidad que hace unos días se viralizó: ser la encargada de abrir los conciertos que Rosalía ofrece en México.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F08%2F27%2Fmia-rubin-esta-segura-de-que-llegara-oportunidad-de-abrir-conciertos-de-rosalia-si-yo-no-creo-en-mi-quien-lo-hara&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019ff34b-ed3e-7303-97d7-928707670e8b

Mía Rubín defiende su decisión de querer abrir los conciertos de Rosalía

Mía Rubín explicó que la idea surgió después de asistir recientemente a una de las presentaciones de la española en la Arena Ciudad de México. Al notar que el espectáculo no contaba con un artista invitado para comenzar el show, consideró que podía ser una buena oportunidad para presentar su música ante el público de Rosalía.

Mía Rubín (Instagram)

“Justo, la fui a ver hace poquito y me di cuenta que no tiene abridor. Nadie le ha abierto sus conciertos, por lo menos en la Arena Ciudad de México”, explicó.

La cantante reconoció que no sabía exactamente a quién debía contactar para hacer la propuesta, pero decidió hacerlo público y expresar su interés. Para ella, el simple hecho de intentarlo era más importante que quedarse con la duda.

“Yo estoy muy agradecida con todas las personas que retomaron la noticia, que me apoyaron. Yo recibí una cantidad de apoyo que jamás imaginé que iba a suceder y yo lo hice porque dije: ‘¿Por qué no?’”.

Rosalía (Instagram)

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín también explicó que su decisión estuvo relacionada con la confianza que busca construir en esta etapa de su carrera: “Si yo no creo en mí, ¿quién va a creer en mí?, ¿no? Y voy a proyectarme y voy a manifestarlo y voy a creérmela. Y estoy segura de que eventualmente va a pasar”.

Finalmente, Mía no tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de Rosalía debido al formato de la gira. Sin embargo, aseguró que no ve la experiencia como un fracaso y que se queda con la satisfacción de haber buscado la oportunidad.

“Si no fue esta vez, va a pasar y estoy muy contenta de que lo hice y que me atreví a hacerlo”.

Mía Rubín responde a las críticas que recibió en redes

La decisión de Mía Rubín también generó comentarios negativos en redes sociales. La cantante reconoció que al principio pudo encontrarse con opiniones que cuestionaban su iniciativa, pero decidió no permitir que ese tipo de mensajes afectaran su sueño.

Mia Rubín (Selene Alaide)

“Y dije: ‘¿Sabes qué? De cualquier manera, la gente echa veneno por cualquier cosa, por X o Y’. Entonces dije: ‘No me importa ya, o sea, ya ni siquiera voy a ver los comentarios negativos, no voy a dejar que me afecten”.

Para la intérprete de “Lento”, una cosa son los ataques y otra las críticas que pueden ayudarla a crecer como artista. Por ello, aseguró que presta especial atención a las opiniones de personas con experiencia dentro de la industria: “Tenemos la fortuna de poder convivir con artistas increíbles, artistas que van a estar esta noche en los premios, que han escuchado nuestro proyecto y que nos han elogiado muchísimo”.

Mía también reconoció que cuenta con personas cercanas que no dudan en señalarle aquello que puede mejorar. Entre ellas está su papá, Erik Rubín, quien también le da comentarios sobre su trabajo: “Y también tengo críticas constructivas tanto de mi papá como de otras personas de mi equipo, que obviamente también tengo que tomar porque no soy perfecta y porque tengo mucho que aprender y tengo mucho que crecer”.

https://www.youtube.com/embed/oXzmo2948Xw?si=LdTLaa7_kmjE2jI3

La cantante considera que aprender a distinguir entre una crítica útil y un comentario malintencionado es parte del crecimiento profesional. Su intención, aseguró, es escuchar a quienes pueden aportar algo a su carrera sin perder la confianza en sus propias capacidades: “Es tomar las cosas de quienes vienen, crecer y también creérsela”, recalcó.

Aunque esta vez no consiguió convertirse en la telonera de Rosalía, Mía Rubín dejó claro que seguirá buscando oportunidades para mostrar su música y que no piensa dejar de levantar la mano cuando considere que existe una posibilidad para impulsar su carrera.