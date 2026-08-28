Instruye Gilberto Loya operativo aeromédico para salvar la vida de un recién nacido en Guachochi

Como parte de las acciones para servir y proteger a la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza Gilberto Loya, llevó a cabo un operativo de traslado aeromédico, en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como con la Secretaría de Salud, con el objetivo de salvar la vida de un recién nacido que presentó problemas severos de salud.

El traslado inició durante la tarde de este jueves en el municipio de Guachochi, donde el helicóptero de la Policía del Estado acudió de inmediato al ser notificado del estado de salud del menor, quien necesitaba atención a la brevedad debido a complicaciones graves.

Posteriormente, con los debidos protocolos, el menor fue abordado en la aeronave Bell 429 de la SSPE, en la cual contó con atención médica permanente hasta llegar a la ciudad de Chihuahua, donde ya le esperaba un equipo y ambulancias de MediChihuahua.

Una vez que descendió, el menor fue abordado en la ambulancia con todos los cuidados pertinentes, para posteriormente ser trasladado al Hospital Infantil para su inmediato tratamiento.

Este traslado forma parte de los operativos que se han realizado durante la actual administración, en los cuales el uso de las aeronaves tripuladas se ha visto reflejado a través de vidas salvadas, ya sea por traslados aeromédicos o bien por rescates en zonas de difícil acceso.