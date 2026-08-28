FGR obtiene sentencia de más de cuatro años contra dos hombres armados en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria contra César “N” y Sergio “N”, quienes fueron detenidos en Ciudad Juárez en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de que la FGR acreditara ante un juez del Sistema Penal Acusatorio la responsabilidad de ambos hombres por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

De acuerdo con la información oficial, los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuando obstruían el paso en la calle Isla Jasou a bordo de un vehículo.

Durante la intervención, los militares localizaron y aseguraron una pistola con un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

Como resultado de las investigaciones y del procedimiento judicial, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo una pena de cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión, además de una sanción equivalente a 84 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para cada uno de los sentenciados.

La FGR señaló que continuará con las acciones de investigación y persecución de los delitos del orden federal y recordó a la ciudadanía que puede realizar denuncias de manera presencial o anónima durante las 24 horas, los 365 días del año.