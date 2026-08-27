Cada vez más abuelas y abuelos utilizan la tecnología

CDMX.- El rol de las y los abuelos es relativamente nuevo en la historia demográfica de nuestro país, es decir, se ha modificado en los últimos 20 años porque buscan su independencia, espacio y manejar sus tiempos, enfatiza la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, Verónica Montes de Oca Zavala.

A propósito del Día Nacional del Abuelo, que se conmemora el 28 de agosto, la investigadora universitaria afirma que, indudablemente, el accionar de este grupo poblacional ha cambiado porque incluso antes muchas personas podían ser abuelas, abuelos y existir de alguna manera en nuestro imaginario con las distintas generaciones.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del INEGI reveló que solo 42.1 por ciento del grupo de edad de 65 años y más utiliza el internet.

La universitaria rememora que realizaron un trabajo de campo en entidades como Guanajuato, Durango y Zacatecas y encontraron que las y los abuelos, así como los padres e hijos, se comunican a través de la tecnología; esto es una manera de aproximarse y de diversificar la forma de las relaciones humanas y las familiares transnacionales, menciona.

Las personas mayores utilizan algo que en la gerontología es importante: selectividad, optimización y compensación. Es decir, seleccionan bien en qué redes sociales estar y el tipo de plataformas para establecer contactos. Además, abuelos y nietos se relacionan mediante estas tecnologías porque los jóvenes están demasiado inmersos en ellas, concluye Montes de Oca Zavala.

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