Atenderá Municipio nueve zonas con bacheo este martes 15 de septiembre

Se invita a la ciudadanía a circular con precaución

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este martes 15 de septiembre mediante el programa emergente en la calle Desierto de Mojave, así como en las colonias Lomas del Santuario II, Quintas del Sol II, Campanario, Zona El Reliz, San Felipe, Las Granjas, Continental y Los Arcos.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que se realizarán por la mañana.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.