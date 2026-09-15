Entérate de la programación de artistas para el Grito de Independencia

El Gobierno del Estado dio a conocer el programa de celebración para la noche del Grito de Independencia.

Como parte de los festejos en Plaza del Ángel, la primera presentación musical estará a cargo de Narce Dalia a las 5:10pm.

Posteriormente, el Grupo La Etiqueta tendrá una participación a las 5:55pm y a las 6:20pm estarán Charly Díaz y su rebelión norteña.

A las 7:05pm se presentará el Concierto Sinfónico del Despecho y a las 8:55pm llegará Alejandro Ruiz para luego dejar el escenario a Joss Favela a las 9:20pm.

A las 10:55pm la gobernadora Maru Campos encabezará el acto protocolario al interior de Palacio de Gobierno y tras promulgar el Grito de Independencia se dará paso al espectáculo de pirotecnia.

Para finalizar la noche mexicana, el cantante Ramón Ayala se presentará a las 11:40pm.