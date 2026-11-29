Almoloya de Juárez, Méx. Rafael Álvarez Ayala, alias el R-2, identificado por las autoridades como el líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusado por homicidio, delitos contra la salud y delincuencia organizada, fue ingresado esta madrugada al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Tras permanecer hospitalizado por 19 días en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, desde su detención en Zapopan, Jalisco, anoche fue traslado vía aérea al estado de México y en punto de las 5:05 horas fue entregado a las autoridades de esta cárcel federal.

Álvarez Ayala fue capturado en un operativo de las fuerzas federales el domingo 8 de noviembre en una fiesta privada que se celebraba en un restaurante ubicado en la Avenida México y Terranova, en los límites de Zapopan y Guadalajara.

La fiesta había comenzado un día antes y tras ser confirmada su presencia en el lugar, las fuerzas federales irrumpieron en el establecimiento alrededor de las 14 horas, lo que desató un tiroteo entre sicarios y Marinos.

En el operativo fueron aseguradas 20 personas, entre ellos el R2, quien resultó herido por impactos de arma de fuego, lo que provocó que fuera ingresado al hospital para recibir atención médica.

Durante los 19 días que permaneció internado en el sanatorio, fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional.