Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Rubén C. G., por posesión de un arma de fuego y droga en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

La noche de ayer viernes, los agentes investigadores le pidieron a la mencionada persona de 59 años de edad, que detuviera la marcha del vehículo que tripulaba marca Dodge línea Ram, color negro, modelo 2005.

Durante la inspección policial, detectaron que tenía entre sus pertenencias un arma de fuego tipo revolver de calibre .38 especial, con seis cartuchos útiles, así como un envoltorio de plástico de color verde que contenía una sustancia con las características propias de la cocaína.

Dichas acciones se realizan de marera permanente y aleatoria en la región noroeste del estado, en búsqueda de personas ausentes y/o no localizadas, para ejecutar órdenes de aprehensión, aseguramiento de armas y drogas, así como para detectar vehículos con reporte de robo.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).