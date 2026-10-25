México reafirma compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 ante sequía extrema

México concluyó este sábado 24 de octubre el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo, conforme al Tratado de Aguas de 1944, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia señaló que, ante la sequía extrema que afecta la disponibilidad de agua en la región, el gobierno federal coordinó esfuerzos interinstitucionales para cumplir con el volumen mínimo anual previsto en las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026. Aunque informó del hecho en un comunicado oficial, no precisó la cantidad entregada.

La SRE sostuvo que México ha atendido sus compromisos internacionales “sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos”, particularmente en la región fronteriza.

En este contexto, México y Estados Unidos mantienen una coordinación técnica para fortalecer la gestión de los recursos hídricos compartidos y desarrollar soluciones frente a la sequía, añadió. El gobierno mexicano reiteró su disposición a trabajar con el país vecino para asegurar el cumplimiento del tratado, con respeto a la soberanía hídrica nacional y a los intereses de las comunidades mexicanas.

Con información de López Dóriga