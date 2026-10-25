Continúa pronóstico de fuertes lluvias en la entidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este domingo 24 de octubre, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua.

En este sentido, las lluvias más fuertes se presentarán en el este y sureste de la entidad con una acumulación de 50mm a 75mm.

Asimismo, vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora con probabilidad de torbellinos en la zona norte.

Para la zona serrana se esperan mínimas de 0°C a 5°C mientras que para la ciudad de Chihuahua las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 27°C.