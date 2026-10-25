Hugo Sánchez recibió un homenaje por parte del Club Universidad Nacional en la previa del choque contra Tigres, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026.

El conjunto felino reconoció al que fue su canterano por los 50 años de su debut, así que le hicieron un pasillo y hasta lo invitaron a cantar el Himno Deportivo Universitario una vez más.

Hugo Sánchez recibió homenaje de Pumas por 50 años de su debut

Para reconocer al mejor futbolista mexicano de la historia, Pumas llevó a cabo varias actividades en la previa del partido contra Tigres, como hacerle pasillo al Pentapichichi en su ingreso al Estadio Olímpico.

Medios, staff del combinado universitario y hasta canteranos de Pumas le hicieron pasillo al exdelantero mexicano.

Así recibimos a Hugo Sánchez en casa 😻🏟️ ¡Eres histórico, Hugo! #SiemprePumas https://t.co/oXfWAojO1f — PUMAS (@PumasMX) October 25, 2026

Asimismo, el exjugador mexicano recibió un reconocimiento muy especial en la previa del encuentro contra Tigres, el cual se encargó de mostrar a los fotógrafos que se encontraban en la cancha.

Sánchez recibió la figura de un puma, la cual contaba con detalles en color azul y oro. Además, en la base del reconocimiento se encontraba el escudo del Club Universidad Nacional.

Por si fuera poco, Hugo Sánchez tuvo la oportunidad de volver a entonar el Himno Deportivo Universitario en la cancha del Olímpico.

El exjugador del Real Madrid acompañó a los jugadores y cantó una vez más el himno universitario. Además, se dio el tiempo de saludar a los futbolistas de Pumas y se fundió en un emotivo abrazo con Keylor Navas.

¿Cuándo debutó Hugo Sánchez con Pumas?

El debut de Hugo Sánchez con Pumas se dio el 24 de octubre de 1976. El exdelantero, que pasó por clubes como el Real Madrid, ingresó de cambio en el partido contra Tigres al minuto 25 para tomar el lugar de José Geraldo Cándido.

Después, en 1981, el Penta dio el salto al futbol europeo con el Atlético. Cuatro años más tarde, Hugo Sánchez llegó al Real Madrid, donde se convirtió en un referente del ataque merengue.

Posteriormente, el canterano de Pumas pasó por clubes como América, Rayo Vallecano, Atlante y Celaya, entre otros. Finalmente, en mayo de 1997 decidió retirarse.

Con información de FoxSports