Sitios web de todo el mundo cierran después de que la IA detectó una vulnerabilidad que afecta al 70% de internet

Páginas web de gobiernos y empresas de todo el mundo dejaron de estar disponibles durante un breve período y suspendieron algunos servicios, mientras los operadores se apresuraban a aplicar parches a sus sistemas después de que la inteligencia artificial ayudara a detectar vulnerabilidades críticas en un lenguaje de programación muy utilizado.

El hallazgo se produjo en momentos de preocupación, desde Washington a Silicon Valley, sobre cómo la inteligencia artificial podría potenciar los ciberataques.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la agencia de ciberseguridad de Europa recomendaron el miércoles a las empresas que tomaran medidas inmediatas para solucionar dos fallos críticos en PHP, un lenguaje de programación que sustenta el 70% de los sitios web a nivel mundial, incluidos aquellos basados ​​en WordPress y Drupal, un sistema de gestión de contenidos de código abierto.

La PHP Foundation, la organización responsable de este lenguaje, publicó un parche para corregir estos fallos —que permanecieron ocultos en el software durante años— e insta a los administradores de sitios web a actualizar sus sistemas de inmediato.

El popular medio de noticias irlandés The Journal permaneció fuera de servicio temporalmente la mañana del jueves mientras reforzaba sus “defensas”, informó en un comunicado. The Journal es la segunda fuente de noticias en línea más utilizada en Irlanda, solo por detrás de la cadena pública nacional RTÉ, según datos del Reuters Institute.

Los fallos en PHP —cuyas siglas significaban originalmente Personal Home Page— fueron descubiertos por equipos de OpenAI, la empresa de ciberseguridad Wiz (propiedad de Google) y otra firma del sector. Estas vulnerabilidades, denominadas colectivamente “PHP2Shell”, podrían permitir a los atacantes acceder a sitios web y leer datos en la memoria que podrían contener información confidencial, como contraseñas.

“Dado que PHP sustenta una parte tan inmensa de la web, el riesgo podría extenderse a prácticamente cualquier lugar donde la gente realice pagos en línea”, señaló Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group, una firma de asesoramiento financiero.

“Las plataformas de reserva, los mercados digitales, los servicios por suscripción, los sitios de venta de entradas, las aplicaciones de reparto y los portales de servicios podrían estar almacenando datos de tarjetas en sistemas construidos con el mismo tipo de código”, añadió.

Líderes mundiales se pronuncian

Incluso líderes mundiales instaron a las organizaciones a tomar medidas. El viceprimer ministro neerlandés, Rob Jetten, señaló que su gabinete estaba “siguiendo de cerca la situación en torno a las vulnerabilidades en PHP”.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que las empresas deberían considerar la suspensión de sus servicios, si fuera necesario, para reducir su exposición. “Por favor, verifiquen si sus sitios web de acceso público utilizan PHP y prepárense para aplicar el parche de seguridad que se publicará esta noche… lo antes posible”, escribió el miércoles en X.

La aerolínea japonesa ANA, el operador ferroviario JR West y el banco más grande del país, MUFG, se encuentran entre las empresas que informaron sobre la suspensión temporal de algunas de sus páginas web y servicios.

En Europa, sitios web gubernamentales de Francia, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos —incluida la agencia neerlandesa de ciberseguridad— fueron desconectados temporalmente mientras se implementaban los parches de seguridad.

La Fundación Wikimedia, la organización sin fines de lucro que gestiona Wikipedia, comunicó a CNN el jueves que se encontraba “en proceso de abordar las vulnerabilidades de seguridad en PHP” y que varios de sus sistemas habían sido desconectados como “medida de precaución”.

“Punto de inflexión de la IA”

La inteligencia artificial desempeñó un papel crucial en la detección y corrección de vulnerabilidades “que habían permanecido ocultas en el código fuente de PHP durante más de una década”, según Wiz, empresa que afirma que este episodio marca un “punto de inflexión de la IA”.

“Lo que cambió la IA fue la capacidad de comprender las debilidades y convertirlas en un exploit funcional”, escribieron los investigadores de Wiz en una entrada de blog el miércoles. “Gracias a los modelos de IA de vanguardia y a las herramientas adecuadas, un solo investigador logró en una semana lo que, anteriormente, habría requerido meses de trabajo por parte de un equipo de primer nivel”, añadieron.

Los fallos se descubrieron a finales de agosto, pero no se hicieron públicos hasta el miércoles, una vez que PHP desarrolló una solución.

Según el proveedor de infraestructura web Cloudflare —que ha colaborado con la PHP Foundation, OpenAI y Wiz para abordar el problema—, estas vulnerabilidades podrían permitir a los atacantes ejecutar código de forma remota, interrumpir servicios y exponer datos de los usuarios.

Durante el proceso de investigación, el equipo de Wiz utilizó Gemini 4 Argon (de Google), Wiz Atlas y GPT-5.6 Sol (de OpenAI).

Similitudes con Heartbleed

Los investigadores de Wiz señalan que este problema es comparable a la vulnerabilidad Heartbleed de 2014, que afectó a una tecnología de cifrado utilizada, según se estimó, por dos tercios de la web. Heartbleed permitió a los ciberdelincuentes acceder a datos que deberían haber estado protegidos.

Al igual que ocurrió con Heartbleed, los investigadores de Wiz sostienen que “PHP2Shell” podría marcar un punto de inflexión en la ciberseguridad. Aunque las vulnerabilidades existían desde hacía años, la IA hizo que fuera viable explotarlas.

“Los fallos subyacentes habían estado presentes durante décadas, pero demostrar que podían ser explotados requería una cadena de pasos excepcionalmente compleja, que rozaba los límites de lo que los investigadores humanos podían lograr en la práctica”, explicaron los investigadores.

“Los modelos de IA de vanguardia redujeron sustancialmente esa barrera, transformando un fallo de larga data en un exploit”.

Con información de CNN