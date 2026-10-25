Cierran causa $LIBRA contra Milei y reabren proceso judicial contra Cristina Kirchner

El escandaloso cierre de la llamada “Causa Libra” por la justicia argentina, para sobreseer al presidente Javier Milei, su hermana Karina, secretaria general de la presidencia y al grupo más cercano de su entorno, responsables de la descomunal estafa que se produjo mediante el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en febrero de 2025, que se realizó pocos minutos después que el mandatario escribiera un mensaje en el que alentó a participar en ese evento en complicicidad con el estadunidense Hayden Davis, experto en el tema, todo lo cual está comprobado por una cantidad de evidencia contundente, que fueron ignoradas por jueces y fiscales en la investigación.

El núcleo de su planteamiento fue que no existió una estafa y que los hechos “no encuadran en una figura legal”, o sea que no hubo delitos. No importa tampoco para él fiscal Eduardo Taiano “si fue el presidente Milei quien llamó a comprar $LIBRA en la red “X” como si fuera una forma de contribuir con pequeños emprendimientos (algo que, desde ya, no sucedió) y si quienes invirtieron perdieron todo o parte por una maniobra que hizo crecer y caer abruptamente el valor del activo, por lo que un grupo se quedó con millones de ganancias (280 millones de dólares, según Arkham). Tampoco se configuraron para la fiscalía otros delitos, como el cohecho, ni las negociaciones incompatibles con la función pública, ni abuso de autoridad, ni tráfico de influencias. “Aquí no ha pasado nada de nada” sostuvo un análisis de Pagina a 12.

Nunca se llamó a indagatoria a los acusados, no se hizo absolutamente nada y la causa suma todas las irregularidades inimaginables en el sistema judicial de cualquier país del mudo.

“La justicia es estratégica en una sociedad democrática. Depende de los jueces no solamente la defensa de los derechos, sino también marcar los límites al poder. Y los jueces, en definitiva, son los que aseguran que una sociedad sea gobernada por leyes y no por los caprichos discrecionales de un hombre” aseveró el renombrado jurista Ricardo Gil Laavedra, quien integró el tribunal que llevó adelante el juicio contra los jefes de la Juntas de la última y más cruenta dictadura militar que vivió el país (1976-1983) y ocupó altos cargos en distintos gobiernos.

Definió como un “presidente funesto” al actual mandatario y sostuvo que no se anima a dar un juicio definitivo en este momento de una Corte que está desintegrada, preguntándose ¿qué seguridad jurídica puede haber si el máximo tribunal no ejerce el control de constitucionalidad de las “decisiones del poder Ejecutivo o del Legislativo?”

Inicia juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner

Como contrapartida ayer comenzó el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner detenida en forma domiciliaria, por una causa falsa que comenzó cuando gobernaba el derechista ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), quien logró trabajando conjuntamente con las Embajada de Estados Unidos, convertir a una gran mayoría de jueces en un “partido judicial” como parte de un proyecto de infiltración de las estructuras judiciales de todo Latinoamérica, lo que en estos momentos se está viendo en muchos países de la región, como señala un analista local.

También en esta causa se juzga al hijo de la ex presidenta, el diputado Máximo Kirchner. y se recuerda que “un tribunal anterior había sobreseído a todos los acusados en la causa llamada Hotesur-Los Sauces, pero ya se sabe que la maquinaria judicial-política-mediática, alineada con el macrismo y el mileísmo, no acepta exoneraciones respecto de los Kirchner. Por lo tanto se ordenó un nuevo proceso” señaló Página 12.

El expediente es por el presunto delito de lavado de dinero que consiste, básicamente, “en que los Kirchner compraron hoteles y departamentos, se los alquilaron a empresarios, sobre todo a Lázaro Báez, y -dice la acusación- que por esa vía se blanqueó dinero ilegal proveniente de la obra pública”.

En realidad el gobierno de Milei intentó que la justicia interviniera para apoderarse del dinero de la herencia recibida por Néstor de sus padres, en momentos en que se han embargado en forma totalmente irregular los bienes familares, Es tan evidente la maniobra , que ha servido para denigrar aún más a la justicia argentina. Por esto la defensa de la ex mandataria elevo la causa ante las oficinas correspondientes de Naciones Unidas y se espera la respuesta del organismo.

Es una causa cerrada y reabierta y la defensa de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostienen que los hoteles y los departamentos se compraron en blanco, con fondos originados en todas las propiedades que tenía la familia Kirchner, incluso antes de que el ex presidente Néstor fuera intendente de Río Gallegos. Además los alquileres “fueron en blanco, facturados, bancarizados, y a precios de mercado, de manera que no podían encerrar ni coimas ni dinero originado en la obra pública, que también opera en blanco”.

Con información de La Jornada