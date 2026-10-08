México pide neutralidad a Mónica Palencia al asumir presidencia del Consejo de la OEA

Mónica Palencia asumió la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, cargo que ejercerá hasta finales de 2026. Foto Ecuador OEA

Ciudad de México. México pidió este miércoles “mantener un papel de neutralidad” a la nueva presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ecuatoriana Mónica Palencia, quien era ministra del gobierno de Daniel Noboa cuando se ordenó el asalto a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024.

En la primera sesión del órgano bajo la conducción de Palencia, quien presentó su plan de trabajo, el representante de México, Alejandro Encinas, le deseó éxito y subrayó que la neutralidad es necesaria “más en este órgano multilateral, donde hay una gran diversidad de ideas y de pensamientos muy ajeno a las ideas del fundamentalismo del pensamiento único”.

El diplomático mexicano dijo compartir la idea expresada por Palencia de mantener siempre la mejor disposición para facilitar los debates en el Consejo y, tras subrayar la necesidad de que mantenga un papel de neutralidad, expresó: “Espero que nos conduzcamos en esa dirección”.

En respuesta, Palencia, quien es de origen mexicano, agradeció los buenos deseos y aseguró: “tenga usted la certeza que no soy partidaria al pensamiento único”. Afirmó que ejercerá su función de facilitadora y pidió que cualquier objeción u observación le sea planteada.

Palencia fue ministra durante el asalto a la embajada mexicana

Nacida en Durango en 1965, Palencia obtuvo la nacionalidad ecuatoriana mediante un decreto firmado por Noboa, un día después de que este asumió la presidencia, en noviembre de 2023, requisito constitucional para integrarse a su gabinete.

Fue ministra de Gobierno y del Interior, cartera responsable de la policía, hasta febrero de 2025, y en abril de ese año fue designada embajadora ante la OEA.

La noche del 5 de abril de 2024, fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien el gobierno mexicano había concedido asilo.

El gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rompió de inmediato relaciones diplomáticas con Ecuador y presentó una demanda contra ese país ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de su sede diplomática.

Ese mismo mes, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que condenó la irrupción.

Ecuador ejercerá la presidencia del Consejo Permanente hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la rotación por orden alfabético que establece el estatuto del órgano.