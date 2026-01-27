México, lejos del interés de la élite del futbol europeo: Fentanes

México es un eco lejano en el futbol de Europa. Las derrotas y eliminaciones en los pasados Mundiales, la inflación de un mercado interno en el que los jugadores se cambian de un club a otro por valores de hasta 8 o 10 millones de dólares, además de la limitada salida de elementos a circuitos de élite, han hecho del representativo nacional un producto caro, con torneos locales que no se ven en televisión y etiquetas de precio que federativos en el extranjero no están dispuestos a pagar, si no es por un talento superior al de países campeones del mundo como Brasil o Argentina, afirma desde Portugal Eduardo Fentanes, director deportivo del GD Chaves en la segunda división profesional.

Aunque el equipo mexicano suele ser un frecuente invitado a la Copa de la FIFA, las potencias europeas miran hacia otros horizontes cuando se trata de encontrar rivales de referencia para su preparación. “Los costos internos son tan altos que se vuelve imposible para ellos pensar en jugadores mexicanos”, agrega el también docente en la Escuela Johan Cruyff México. “La gente recuerda a Tecatito Corona, preguntan por Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Hugo Sánchez, hablan todavía de la selección de 2006 que dirigió Ricardo La Volpe. Pero no consumen la Liga Mx. La brecha se va haciendo más grande, porque no competimos con el prestigio que tienen Argentina, Uruguay o Brasil. Empezamos a caminar hacia atrás a base de dinero”.

Desde la edición de 1986, el campeón de la Copa Oro no volvió a jugar más de cuatro partidos en el torneo, incluso fue eliminado por primera vez desde 1978 en la primera ronda de Qatar 2022. Al finalizar el ciclo del argentino Gerardo Martino, la Federación Mexicana de Futbol cambió tres veces de director técnico: de Diego Cocca a Jaime Lozano y, luego de la Copa América 2024, a Javier Aguirre, campeón en los principales torneos de Concacaf, pero sujeto a críticas y desaprobaciones de la afición por no vencer a rivales fuera de los límites de la región. Después de coleccionar empates y derrotas en encuentros amistosos, entre ellos la goleada en Arlington (4-0) ante Colombia, sólo pudo imponerse a Bolivia (1-0) en la altura de Santa Cruz de la Sierra.

“Poca gente conoce a más de dos clubes de México. Saben de jugadores importantes como Sergio Ramos, (André-Pierre) Gignac, Ángel Correa o el mismo Paulinho, que decidieron competir en la Liga y son reconocidos en el mercado europeo”, explica. “Los aficionados se enteran de noticias, pero lo primero que mencionan cuando hablan de nuestro país es a Cancún como destino turístico. Hay un desconocimiento de la selección nacional. Incluso se empiezan a escuchar más conversaciones sobre la MLS y el Inter de Lionel Messi. No es que exista un desprestigio, pero nuestro futbol no genera el mismo interés”.

Mientras Brasil (3 mil 20 salidas), Francia (2 mil 293) y Argentina (2 mil 171) lideran la venta de jugadores en el plano internacional, según un reporte del Centro Internacional de Estudios del Deporte, en México el mercado interno de transferencias registró en 2025 cifras récord de mil 392 millones de pesos, con 61 traspasos nacionales, pero pocas salidas al extranjero. “Seremos anfitriones de la Copa, pero la realidad es que se han tomado decisiones que afectan la competitividad”, subraya Fentanes, al referirse a los cambios en el sistema de competencia (suspensión del ascenso y descenso), los valores de venta de jugadores y la preparación del Tricolor.