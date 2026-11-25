El año pasado México registró el segundo mayor número de feminicidios en América Latina y el Caribe, sólo detrás de Brasil.

Ciudad de México. El año pasado México registró el segundo mayor número de feminicidios en América Latina y el Caribe, sólo detrás de Brasil. Al menos una de cada cinco mujeres asesinadas en la región, lo fue en territorio mexicano, exhibió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con los datos recuperados por el organismo, el año pasado se registraron 3 mil 386 víctimas de feminicidio en 27 demarcaciones de América Latina y el Caribe. Brasil concentra el mayor número de casos, con mil 547 registros; seguido por México, con 721; y Argentina, con 200.

A la par, en sólo diez países se registraron 5 mil 327 mujeres víctimas de tentativas de feminicidio, agregó el organismo al dar a conocer el Boletín No 5 – Violencia feminicida en cifras. Medir y actuar en el territorio para prevenir los feminicidios, poner fin a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.

Si se cuentan las mujeres asesinadas y las que sobrevivieron a una tentativa de feminicidio, el año pasado al menos 24 fueron víctimas de este tipo de violencia cada día en la región, reportó la comisión de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, las consecuencias de la violencia feminicida va más allá. El año pasado, la Cepal reporta que en diez demarcaciones con datos, se registraron 634 víctimas indirectas, entre hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres agredidas.

Desigualdades estructurales

Si bien, en términos absolutos México ocupa el segundo sitio de feminicidios, la tasa por cada 100 mil mujeres se redujo en los últimos cinco años, reportó la Cepal.

“México, si bien se encuentra entre los países que registraron un aumento de la tasa entre 2015 y 2025 (al pasar de 0.7 a 1.5 casos por cada 100 mil mujeres), presenta un claro cambio en el comportamiento del indicador”, muestra el Boletín No 5 – Violencia feminicida en cifras.

“Después de duplicarse en el primer quinquenio (2015-2020), en el último quinquenio (2020-2025) registró una disminución, al pasar de 1.5 a 1.1 casos por cada 100 mil mujeres”, consignó la organización.

“La desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas no son hechos aislados, sino manifestaciones de desigualdades estructurales que se reproducen y refuerzan, y limitan el ejercicio efectivo de sus derechos, incluido el acceso a la justicia”, enfatizó la Cepal.

Parte de la radiografía sobre esta violencia recae en que, de acuerdo con los datos, en la mayoría de países con registros, los feminicidios fueron cometidos predominantemente por parejas o exparejas de las víctimas.

Víctimas, mujeres de todas las edades

Mujeres de todas las edades están en riesgo. De acuerdo con los datos comparables de siete países de la región, 73 de cada 100 víctimas de feminicidio tenía entre 15 y 44 años.

Además de 30 víctimas embarazadas al momento del crimen, también se registraron 13 asesinatos de niñas menores de 15 años y 22 de mujeres de 60 años y más, reportó el organismo.

Cuartoscuro / Archivo

En muchos casos los mecanismos de prevención no sirvieron de nada. De acuerdo con las estadísticas recuperadas por la Cepal, hasta 33.3 por ciento de las víctimas de feminicidio había presentado una denuncia previa y 15 por ciento contaban con medidas de protección vigentes.

“Prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres y las niñas exige fortalecer las capacidades institucionales en todos los niveles del Estado, en línea con lo establecido en el Compromiso de Tlatelolco (2025). Esto implica actuar en todos los ámbitos en que ocurre la violencia, incluidos los entornos digitales, los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas y el espacio público, hasta su expresión más extrema, el feminicidio o femicidio”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.