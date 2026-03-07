México conquista cuatro medallas en la Dudinska 50 de la World Athletics en Eslovaquia

La marcha atlética mexicana destacó este sábado en la tradicional competencia Dudinska 50, nivel oro de la World Athletics, celebrada en Eslovaquia. Los andarines lograron un total de cuatro medallas: dos de oro y dos de bronce en tres pruebas.

La campeona mundial Sub-20, Sofía Ramos, dominó la prueba maratón femenil con un tiempo de 3:35:37 horas, superando con autoridad a la española Laura Martínez (3:39:11) y a la francesa Elvina Carré, quien cruzó la meta en 3:40:28 horas.

Las buenas noticias continuaron con la marchista juvenil, Natalia Mendiola, al coronarse en la prueba 5 kilómetros, de la categoría Sub-20, al parar el cronómetro en 23:26 minutos, dejando en segundo y tercer lugar a la local Petra Kusá (23:44) y a la croata Linda Nuji´c (24:05).

En la prueba élite de medio maratón México sumó dos bronces por la vía de los olímpicos Alejandra Ortega y Andrés Olivas al lograr tiempos de 1:35:57 horas y 1:28:47 minutos, respectivamente, mientras que Carlos Merceranio cerró séptimo con 1:30:53.

Para los andarines mexicanos, esta competencia internacional es parte de su preparación al tener en la mira el próximo Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, a realizarse en abril en Brasil, Brasilia.

