México compra a Estados Unidos avión táctico Súper Hércules; embajada celebra la adquisición

Ciudad de México. La embajada de Estados Unidos en México celebró este miércoles la adquisición de un segundo avión de fabricación estadonidense para transporte táctico C-130J-30 Super Hércules por parte de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), compra que calificó como “otro logro para la alianza estratégica entre Estados Unidos y México”.



En un mensaje publicado en la red social X, la representación diplomática felicitó a la FAM y a la empresa estadnidense Lockheed Martin, fabricante de la aeronave, y sostuvo que se trata de “un paso que fortalece nuestros vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional”.



De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía el pasado 23 de septiembre, la nueva unidad se suma a otra comprada este mismo año por la FAM y que convirtió a México en el primer país de América Latina en integrarse a la flota global del Super Hércules.



La empresa explicó que la FAM, que opera aviones Hércules desde hace más de cinco décadas, renueva su flota con la versión C-130J-30, una variante alargada que ofrece unos 4.5 metros adicionales de espacio de carga, además de mayor potencia, alcance y eficiencia de combustible.



“El C-130J es la columna vertebral del transporte aéreo mundial, y la continua inversión de México subraya la confianza en una plataforma que ofrece décadas de disponibilidad operativa, versatilidad incomparable e interoperabilidad fluida con las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados”, afirmó Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin.



Según la firma, el C-130J está certificado para 20 tipos de misiones, entre ellas lanzamiento de carga, búsqueda y rescate, combate de incendios y evacuación médica, y cuenta con una flota global de más de 570 aeronaves