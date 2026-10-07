México cae ante Chile y sigue sin conocer la victoria en la era Rafa Márquez

Rafael Márquez fue más a un juicio que a un partido y lo perdió. En sus primeros cuatro partidos, el ex jugador del Barcelona ha mostrado pocas hechuras como técnico, sumando dos empates y dos derrotas, perdiendo por 2-0 ante Chile, en el último de los compromisos.

Todo lo que avanzó México en la Copa del Mundo se perdió en cuatro partidos. Es verdad, Rafael Márquez utilizó su gira de presentación para probar a todos los jóvenes que alzan la mano en la Liga MX, ahora ya sabe que muy pocos de esos chicos tienen la talla para utilizar el uniforme del Tricolor.

Chile era el rival más débil de los cuatro que enfrentó en la Fecha FIFA. El equipo andino venía de arrastrar el prestigio ante Estados Unidos y Canadá, por lo que se esperaba una victoria de México, en Los Angeles, y con el homenaje a Guillermo Ochoa en el contexto.

Se cayó el México de Rafael Márquez, el mismo equipo que había levantado Javier Aguirre. En el primer tiempo, la Selección Mexicana fue al arco de Vigouroux con más empuje que idea, disparos de Roberto Alvarado y Jesús Gallardo, además de un cabezazo de la ‘Hormiga’ González. El motivo por lo que México apenas hizo dos goles en cuatro partidos.

En el segundo tiempo, todo se torció aún más. Se perdió México por completo, tomó confianza Chile y se fue con dos goles en la bolsa. Primero Maximiliano Gutiérrez y luego Vicente Pizarro. Lo que provocó un registro de siete goles en contra en cuatro juegos.

Márquez quiso defender su proyecto y mandó cinco cambios a la cancha. Sólo provocó que México se desfigurara aún más, con Eve López golpeando al rival y Germán Berterame disparando desde cualquier lado.

El México de Rafael Márquez se desangra, en apenas cuatro partidos. El ‘Káiser’ buscará revivir su proyecto ante Jamaica, en los cuartos de final de la Nations League, su primera competencia oficial.

Rafael Márquez no pudo conseguir victoria en los primeros cuatro partidos de la Fecha FIFA, al caer con Estados Unidos y Chile, además de empatar con Colombia y Perú. El proyecto del ‘Káiser’ está en entredicho, debido a la falta de contundencia de su equipo y ausencia de sólidez defensiva.