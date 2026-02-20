México analizará nuevos aranceles del 10 % anunciados por Trump: Ebrard; viajará a EE.UU. la próxima semana

Marcelo Ebrard, secretario de Economía federal, informó que el Gobierno mexicano analizará la medida anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles globales del 10 por ciento.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Ebrard Casaubón explicó que el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. emitido este viernes 20 de febrero de 2026 cuestiona la aplicación de facultades de emergencia por parte del Ejecutivo estadounidense para establecer aranceles sin la aprobación del Congreso.

“No todos los aranceles que están vigentes dependen de esa de ese artículo o de esa disposición legal (ordenada por la Corte de EE.UU.)”, señaló.

“A este momento no tengo, ni creo que nadie lo tenga claro, en qué se va a traducir eso (los nuevos aranceles del 10 por ciento) para poderlo evaluar. Necesitamos esperar a que lo publiquen o a que se sepa más a fondo”, argumentó.

“Vamos a saber las próximas horas en qué está pensando el presidente (Trump), porque dijo que hoy lo iba a firmar (la orden ejecutiva con los nuevos aranceles globales). Estamos en este momento muy atentos a eso”, afirmó.

El titular de Economía federal confirmó que viajará a Washington la próxima semana para sostener reuniones el jueves y viernes con el Representante Comercial de Estados Unidos y el secretario de Comercio, donde el objetivo primordial será evitar afectaciones a las exportaciones mexicanas y asegurar que el país mantenga sus ventajas comerciales en el marco de la revisión del T-MEC.

“La semana que entra (del mércoles 25 al viernes 27 de febrero de 2026) estaré en EE.UU. hablando sobre este tema nuevo que surgió apenas tiene un momento”, destacó.

Finalmente, Ebrard Casaubón subrayó que, aunque el anuncio de Trump se convierte en una prioridad inmediata, no distrae al equipo negociador del proceso de revisión integral del T-MEC con los Estados Unidos y Canadá.

Con información de López-Dóriga Digital