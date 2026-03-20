Mette-Marit de Noruega explica su relación con Jeffrey Epstein y asegura que fue “manipulada y engañada”

La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, habló de su relación con Jeffrey Epstein u aseguró que fue “manipulada y engañada” por el financiero.

La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega , aseguró que fue “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein, durante una entrevista difundida este viernes en la que detalló la naturaleza de su relación con el delincuente sexual estadounidense.

Mette-Marit de Noruega explica su relación con Jeffrey Epstein

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero revelaron una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el financiero, fallecido en la cárcel en 2019.

Esta es la primera entrevista concedida por Mette-Marit desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han manchado la imagen de la familia real noruega.

“Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca”, dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe Haakon.

“Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada”, añadió.

Princesa Mette Marit de Noruega (Getty Images)

En la entrevista, Mette-Marit también puso fin a las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

“Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no”, aseguró.

Jeffrey Epstein (Grosby Group)

Mette-Marit de Noruega asegura que fue “manipulada y engañada” por Jeffrey Epstein

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 para contarle que lo había “buscado en Google”. “Sí, no me causó muy buena impresión”, comentó entonces sobre lo que había encontrado en Internet, acompañando la frase con un emoticono de una cara sonriente.

En ese entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Ante las cámaras de NRK, la princesa, a veces al borde de las lágrimas, aseguró no recordar ese intercambio en concreto.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París “en busca de una esposa”, ella le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores esposas”.

En enero de 2013, Mette-Marit también se alojó con una amiga en la casa del financiero en Palm Beach, Florida, durante cuatro días.

La princesa contó que puso fin a su amistad con Epstein tras ciertos episodios cuya naturaleza no quiso revelar. Aseguró que se sintió “un poco insegura” al término de uno de ellos, señaló el príncipe Haakon.

Princesa Mette-Marit, príncipe Haakon, princesa Ingrid Alexandra, Marius Borg Hoiby y príncipe Sverre Magnus. (Getty Images)

“Entendí que era alguien malo, con quien la gente no debería tener contacto. Y vi de cerca cómo chantajeaba a otros”, indicó, en la versión escrita de la entrevista, publicada en el sitio web de NRK.

La monarquía noruega enfrenta la peor crisis en su historia

En un mensaje enviado a la AFP, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre celebró que la princesa asumiera su responsabilidad por no haber investigado lo suficiente quién era realmente Epstein.

La princesa, de 52 años, ya se enfrenta a los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby, cuyo juicio concluyó el jueves . Nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit con Haakon en 2001, Høiby enfrenta cargos, entre otras cosas, de violaciones y de violencia contra exparejas, unas acusaciones que él niega.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

Mette-Marit sufre una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable, y probablemente deberá someterse a un trasplante.

Según explicó, fueron estos problemas los que hicieron que hubiera tardado en explicar la naturaleza de su relación con Epstein.

Según varias encuestas, la mayoría de noruegos está en contra de que Mette-Marit ascienda algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.