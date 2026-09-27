Meteorólogo explica el clima con pokemones

Con ayuda de los pokémon Dragonite, Groudon, Goodra, Charizard, Flareon, Castform, Politoed, Cherrim y más, el meteorólogo Shamed Saldaña explica el pronóstico del tiempo en redes sociales de forma amigable, sencilla y con un toque de nostalgia hacia la popular franquicia de criaturas fantásticas.

Todos los días, el proyecto de Saldaña, conocido como Poketiempo MX, publica mapas con simbología de distintas generaciones y tipos de pokémon para dar a conocer el rango de temperaturas, eventos extremos y precipitaciones en todo el país.

En TikTok suma un millón de likes, su cuenta en Instagram acumula 140 mil seguidores y cada publicación acerca la divulgación de la ciencia y del tiempo a niños, adolescentes y jóvenes adultos.

“Una vez, una mamá me agradeció porque le pudo explicar a sus hijos el peligro del huracán Milton que pasó cerquita de Mérida en 2024 y de esa forma pudieron sentirse más tranquilos. A mí me tocó bastante porque uno no sabe para quién trabaja y cuando me di cuenta de que mi proyecto llegó incluso a unos niños para que pudieran concebir el peligro al que se estaban enfrentando supe que lo había logrado”, cuenta.

Además de explicar el tiempo con humor y de manera ilustrativa, también emite previsiones locales a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Shamed Saldaña es licenciado en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y antes estudió seis semestres de Comunicación, hasta que revisó la oferta educativa y halló su verdadera pasión.

Los documentales de ciencia, naturaleza, el ser humano, el universo y la divulgación de Julieta Fierro en materia de astronomía lo acompañaron por años hasta que la meteorología lo encontró: esa ciencia que debe estudiarse todos los días, que debe verificarse una y otra vez, y que busca el bienestar de la población y la disminución de riesgos en eventos masivos, por ejemplo.

“Así llegué a la meteorología. Me llaman mucho la atención las nubes, esa parte de pronóstico, de previsiones, y soy una persona a la que le encanta estar activa todos los días. A veces, en temporada de lluvias o (…) de huracanes, son jornadas pesadas, porque el mismo fenómeno meteorológico te lo exige”, dice en entrevista.

Lo que inició en diciembre de 2022 hizo que las redes sociales de poketiempo_mx crecieran hasta llegar a un público exigente: ese que le recomendó hacer mapas cada vez más detallados, con más pokémon que simplificaran el tiempo de las principales ciudades y, ¿por qué no?, señalaran cuando hay conciertos, peregrinaciones, marchas o eventos deportivos al aire libre.

“Hay ocasiones o fechas importantes donde me gusta conmemorar ciertas cosas, por ejemplo, el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se hace un mapa (…) El 8M, sin ser invasivo, pero sí reconociendo toda esta lucha; en el caso de la comunidad LGBT hago mapas de los días que son de marchas en Monterrey, Guadalajara y CDMX”.

Así, publicaciones de Poketiempo Mx en fechas de festivales o conciertos de artistas como Bad Bunny, AC/DC y Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, o de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, se han viralizado por el número de personas que quieren saber si deben tomar precauciones y la capacidad del meteorólogo para informar y advertir en caso de peligros.

“Porque al final del día la gente lo que busca es saber si va a llover o no, pero, ¿qué mejor de una forma amigable? El concepto de Pokémon, de acuerdo con lo que quiero representar, es bastante útil, sobre todo porque hay una relación de semiótica o semántica que se asocia con el concepto de Pokémon, porque la franquicia surge de inspiraciones de la naturaleza”.

Con el paso de los años, comenzó a implementar memes para desmentir noticias falsas e informar sobre contingencias ambientales, frentes fríos, rachas de viento, actividades ciclónicas, tormentas, canícula y hasta fenómenos como el monzón mexicano. Meses más tarde, se presentó ante la cámara para grabar videos cortos, hacer transmisiones en vivo y contestar dudas de sus seguidores.

“El meteorólogo en sí se gesta con la práctica al final del día, porque de nada sirve que sepas tantos términos técnicos si no los sabes explicar a la gente. Yo nunca pensé que iba a llegar a este punto de la meteorología, sí me hace sentir orgulloso de quién soy, de todo lo que he trabajado y todos los obstáculos que he pasado, pues me han llevado a ser esta persona y se siente chido eso”, expresa.

Paralelamente a Poketiempo, el joven de 29 años emite alertas tempranas de la CDMX, realiza boletines matutinos y vespertinos sobre las condiciones meteorológicas del día y su correcta difusión en medios de comunicación. Junto a otros colegas, también determina si un evento puede ser cancelado o postergado en casos de lluvias torrenciales o vientos fuertes.

Con información de El Universal