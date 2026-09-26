Apoya Marco Bonilla con recursos propios a familias de Juárez afectadas por las lluvias

•⁠ ⁠Destinó cerca de 150 mil pesos para la compra de hules que ayuden a proteger viviendas dañadas por las precipitaciones

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias en distintos sectores de Ciudad Juárez, Marco Bonilla destinó cerca de 150 mil pesos de recursos personales para la compra y donación de hules a familias que enfrentan daños y filtraciones en sus viviendas.

El material busca brindar una solución inmediata para proteger temporalmente techos y viviendas mientras continúan las labores de atención, limpieza y reparación derivadas de la contingencia.

Bonilla señaló que la aportación se realiza a título personal, con la intención de sumar esfuerzos y apoyar directamente a las familias juarenses que atraviesan por esta situación.