¡Gran Fiesta Mexicana! Diputada Xóchitl Contreras reúne a más de mil juarenses con Marco Bonilla como invitado especial

Con alegría, orgullo y un profundo sentido de comunidad, la diputada Xóchitl Contreras llevó a cabo una gran Noche Mexicana, en la que más de mil personas se reunieron para celebrar nuestras tradiciones, fortalecer los lazos de amistad y disfrutar de una noche llena de música, convivencia y orgullo por México.

Como invitado especial estuvo Marco Bonilla, cuya presencia se sumó a esta celebración que reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad juarense, entre ellos asociaciones y consejos ciudadanos, equipos de fútbol y otros grupos deportivos, Clubes de Leones y comités de vecinos, demostrando que cuando los juarenses se unen, se construye una comunidad más fuerte.

Durante el encuentro, Marco Bonilla destacó la importancia de Ciudad Juárez y de su gente, reconociendo el esfuerzo, la fortaleza y el espíritu trabajador que caracteriza a las familias juarenses.

“Ciudad Juárez es una tierra de gente trabajadora, valiente y echada para adelante. Aquí hay mujeres y hombres que todos los días hacen grande a Chihuahua y a México. Para mí es un honor estar aquí, convivir con ustedes y reconocer la enorme importancia que tiene Juárez para nuestro estado. Esta ciudad merece que trabajemos siempre de la mano de su gente, escuchándola y acompañándola”, expresó Marco Bonilla.

Por su parte, Xóchitl Contreras agradeció la presencia de cada una de las familias, organizaciones y grupos que hicieron posible esta gran celebración.

“Esta noche es para celebrar lo que somos: una comunidad trabajadora, alegre, solidaria y profundamente orgullosa de nuestras raíces. Me da muchísima alegría ver a tantas familias, vecinos, amigos y representantes de nuestra sociedad reunidos y compartiendo como una gran familia”, expresó.

La legisladora destacó que estos encuentros permiten fortalecer la cercanía con la ciudadanía más allá del trabajo legislativo, escuchando, conviviendo y reconociendo a quienes todos los días ponen su esfuerzo para sacar adelante a Ciudad Juárez.

“Quiero agradecer de corazón a cada persona que nos acompañó. Esta fiesta es de ustedes. Aquí estamos para seguir caminando juntos, escuchando a nuestra gente y trabajando por el Juárez que todos queremos. ¡Que viva México, que viva Ciudad Juárez y que viva nuestra gente!”, afirmó.

La Noche Mexicana se convirtió así en un espacio de encuentro y celebración, donde prevalecieron la alegría, la unidad y el orgullo de ser juarenses, refrendando el compromiso de la diputada Xóchitl Contreras de mantener una política cercana, de puertas abiertas y siempre al lado de las familias de Ciudad