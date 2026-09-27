El caso que durante casi dos años involucró a Jay-Z en una acusación de agresión sexual dio un nuevo giro. La mujer que señaló al rapero de haberla violado cuando tenía 13 años presentó una nueva declaración ante un tribunal federal en Nueva York en la que se retracta de sus acusaciones y asegura que nunca conoció ni tuvo contacto con el músico.

Mujer que acusó a Jay-Z de violación se retracta y asegura que nunca conoció al cantante

En un documento de 12 páginas presentado este jueves, la mujer identificada en el proceso como Jane Doe afirmó que sus acusaciones contra Shawn Carter, nombre real de Jay-Z, eran falsas.

“Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me violó. Nunca lo he conocido ni he hablado con él”, señala la declaración, según CBS News. La mujer también afirmó que el rapero nunca tuvo ninguna conducta inapropiada hacia ella.

En su nueva declaración, la mujer fue contundente al retirar sus señalamientos contra el artista.

“No hay verdad en ninguna de mis acusaciones contra el señor Carter”, escribió, además de reconocer que sus acusaciones le habían causado a Jay-Z y a su familia un daño que, según ella misma, no puede repararse por completo.

La nueva versión representa un cambio respecto de la demanda presentada originalmente en 2024. El caso señalaba que la mujer, entonces de 13 años, había sido agredida sexualmente por Jay-Z y Sean “Diddy” Combs después de los MTV Video Music Awards de 2000.

Jay-Z fue incorporado a la demanda en diciembre de 2024, después de que el proceso inicialmente estuviera dirigido contra Combs. El músico negó desde el principio las acusaciones.

La mujer también sostiene ahora que no recibió ni le fue prometida ninguna compensación económica a cambio de presentar esta nueva declaración.

El caso contra Jay-Z ya había sido retirado en 2025

Esta no es la primera vez que la versión de la acusadora cambia. En febrero de 2025, ella retiró voluntariamente la demanda civil contra Jay-Z y Combs. El caso fue desestimado con perjuicio, una figura legal que impide volver a presentar la misma demanda.

Antes de retirar el proceso, habían surgido inconsistencias en algunos detalles de su relato. Entre ellos estaba su recuerdo sobre las personas con las que había hablado aquella noche y otros elementos relacionados con la fiesta posterior a los VMAs de 2000. La mujer había reconocido esas inconsistencias, aunque en aquel momento mantenía sus acusaciones.

En marzo de 2025 también salió a la luz una grabación en la que la mujer aparentemente decía que Jay-Z no había participado en la agresión y que su abogado, Tony Buzbee, la había presionado para incluir al rapero en la demanda. Buzbee negó haberla presionado y cuestionó la autenticidad y el contexto de la grabación.

Con información de Quién