Poder Judicial reconoce el compromiso social de 121 personas voluntarias en el Primer Encuentro del Voluntariado Soy Legal 2026

La Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, reconoció el compromiso social y la labor transformadora de 121 personas voluntarias durante el Primer Encuentro del Voluntariado Soy Legal 2026.

Este espacio institucional, cercano y participativo, se desarrolló con el propósito de compartir experiencias, fortalecer el sentido de pertenencia y refrendar la misión colectiva de llevar la cultura de la legalidad y la prevención a la ciudadanía.

Durante el protocolo institucional, la Magistrada Presidenta Marcela Herreea dirigió un mensaje a las y los asistentes para destacar el valor de la labor voluntaria:

“Nada de esto era obligatorio; sin embargo, ustedes eligieron participar de manera voluntaria, lo cual otorga un valor muy especial a su labor. Cuando pensamos en una justicia cercana, imaginamos que esta sale a buscar a las personas, especialmente en los lugares donde más se requiere. Gracias por asumir esta misión y por darle rostro y voz a la justicia cercana. Estoy segura de que este gran esfuerzo consolida al Poder Judicial; ustedes son un eslabón fundamental para que la institución siga funcionando día con día. A través de este programa nos adelantamos, prevenimos y formamos a la ciudadanía. Para nosotros es fundamental acercar la cultura de la legalidad y de la paz a todo el estado, y todo esto lo estamos construyendo gracias a cada uno de ustedes.”

Por su parte, la Magistrada Karina Castañeda, coordinadora del programa, resaltó la importancia de construir esta nueva etapa del proyecto a partir del trabajo colaborativo y las ideas del propio voluntariado:

“La idea de este encuentro es muy sencilla: queremos convivir, disfrutar, pero sobre todo construir juntos. Vamos a formar parte de lo que será el nuevo programa Soy Legal y el nuevo material de apoyo que compartiremos en las pláticas que impartimos en las escuelas. Queremos escucharlos, saber qué piensan y que aporten, de forma dinámica, nuevas ideas que ayuden a fortalecer este programa. Queremos que esta nueva proyección se construya con las opiniones de quienes día a día lo hacen posible, que son precisamente ustedes, el voluntariado. Nuevamente, quiero agradecerles por estar aquí y por formar parte de este noble programa.”

El evento contó con una importante representación de autoridades judiciales. Estuvieron presentes el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Acosta Molina; las magistradas Yadira Gramer, Jazmín Alanís y Nancy Escárcega; el magistrado Daniel Meza; así como Eduardo Gómez, comisionado del Órgano de Administración. Por parte del Tribunal Superior de Justicia, también asistieron Perla Ruiz y Andrés Pérez Howlet, coordinadores de los programas Soy Legal y Justicia Cercana, además de la Directora de Defensoría Pública, Rocío Sarmiento.

Asimismo, se contó con la participación especial del Magistrado en Retiro, José Miguel Salcido Romero, quien ofreció una reflexión histórica sobre los orígenes de “Soy Legal” dentro del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Salcido Romero rememoró las vivencias que marcaron los inicios del proyecto y su evolución a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en la trascendencia de mantener vivo el compromiso de formar a las nuevas generaciones bajo los principios de la legalidad.

Finalmente el encuentro abrió un espacio dedicado a escuchar directamente los testimonios y vivencias de las personas voluntarias en el territorio, y concluyó con un ejercicio simbólico de refrendo de compromiso y la fotografía oficial de la generación 2026 del voluntariado.