Mantienen alerta amarilla preventiva por fuertes lluvias para este domingo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de una alerta amarilla que se mantiene para este domingo 27 de septiembre por el pronóstico de fuertes lluvias.

Las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Al respecto, la inestabilidad atmosférica, en interacción con un canal de baja presión y la aproximación de un frente frío al extremo noroeste del país favorecerán un ambiente de fresco a templado por la mañana y caluroso por la tarde.

Se prevén lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 mm, principalmente en municipios de la región occidente, mientras que en las regiones noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur se esperan precipitaciones de 5.1 a 25 mm.

La alerta amarilla preventiva para la tarde y noche del domingo y lunes contempla especial vigilancia en municipios de la región noroeste, particularmente en Ascensión, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, así como en comunidades y colonias de esta zona.

También en Janos, Buenaventura, Flores Magón, Madera, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Namiquipa.

La CEPC exhorta a la población a evitar cruzar arroyos, ríos, vados o calles inundadas; mantenerse alejada de cauces y zonas bajas, y atender de inmediato cualquier indicación de evacuación emitida por las autoridades.