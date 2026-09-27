Ataque armado en Saucito deja una pareja sin vida y un lesionado; sicarios iban en bicicleta

Un ataque armado se registró esta mañana en el cruce de las calles Carlos Fuentes y Gustavo Sayno, en la colonia El Saucito.

Testigos narraron a las autoridades que sujetos a bordo de una bicicleta arribaron a una vivienda en la que, al tener a un hombre a la vista, le dispararon en repetidas ocasiones, perdiendo la vida en el lugar.

Posteriormente, irrumpieron en la vivienda y dispararon contra un hombre que resultó lesionado y una mujer que falleció en el lugar.

Trascendió que el lesionado es hermano de la fallecida y que las víctimas tenían entre 40 y 45 años de edad.

En el lugar se aseguraron casquillos percutidos calibre .45mm, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.