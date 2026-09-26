Santiago de la Peña encabeza preferencias del PAN rumbo a la Alcaldía de Chihuahua

Santiago de la Peña Grajeda encabeza las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la elección de la Alcaldía de Chihuahua en 2027, con 32.1 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta de GobernArte, levantada durante septiembre de 2026.

En la medición, César Gustavo Jáuregui Moreno aparece en segundo lugar con 22.7 por ciento, mientras que María Angélica Granados registra 20.5 por ciento. El resultado coloca a De la Peña como el perfil con mayor porcentaje entre las opciones panistas incluidas en el estudio.

La encuesta también señala que el PAN registra 52.1 por ciento de las preferencias partidistas en el municipio de Chihuahua, frente a 31.6 por ciento de Morena; mientras que el PRI obtiene 5.3 por ciento, Movimiento Ciudadano 3.6 por ciento, Partido Verde 1.6 por ciento y PT 1.5 por ciento.

El levantamiento fue realizado del 4 al 9 de septiembre entre personas mayores de edad con credencial de elector vigente, mediante una muestra de 500 encuestas para el municipio. GobernArte señala un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error estimado de entre 2.5 y 3.7 por ciento, por lo que los resultados corresponden a una fotografía de las preferencias registradas durante el periodo de estudio.