Messi arriba a Argentina tras perder la final del Mundial; “la herida tardará en sanar”, afirma el rosarino

Rosario. Lionel Messi llegó este martes a Argentina para descansar con su familia en Rosario, su ciudad natal, luego de haber perdido frente a España la final de la Copa del Mundo.

El capitán de la Albiceleste arribó al aeropuerto de Rosario en un vuelo privado junto a su esposa Antonella y sus tres hijos, confirmaron fuentes del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Medios locales publicaron un video donde se puede ver a Messi en una camioneta gris entrando al barrio cerrado en la ciudad periférica de Funes, donde tiene su casa y habitualmente se aloja cuando viaja a visitar a su familia.

Parte del seleccionado arribó junto al entrenador, Lionel Scaloni, y el equipo técnico la noche del lunes a Buenos Aires. Fueron recibidos por miles de aficionados con vítores, cantos, lágrimas y banderas albicelestes. El resto viajó directamente a otras ciudades para integrarse a sus respectivos clubes.

Messi cedió la corona que había conquistado en Qatar 2022 el último día del Mundial, luego de la que para muchos fue la mejor actuación individual en la historia de la competición. Con 39 años, firmó ocho goles y cuatro asistencias, pero sobre todo logró levantar a un equipo que parecía batido en cada una de las cuatro eliminatorias previas a la final.

La llegada del 10 de la Albiceleste a su país coincide con problemas de salud de su padre, Jorge, su representante y principal apoyo. Tras rumores sobre su condición, la familia informó en junio, poco después de iniciado el torneo, que Jorge Messi se encontraba bajo seguimiento médico, sin más detalles.

“El dolor es inmenso y esta herida tardará en sanar”, publicó en su cuenta de Instagram. “Atesoro todos los buenos momentos, recuerdos que durarán para siempre, y el apoyo de toda una nación que, junto con el arduo trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos impulsó una vez más a estar entre los mejores del mundo”.