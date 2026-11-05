Aparatoso choque entre cuatro vehículos provoca caos vial en La Cantera

Un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados cuatro vehículos se registró en el cruce de la calle Pedro de Villa Sur y avenida La Cantera, luego de que la conductora de una camioneta Kia omitiera el alto correspondiente al intentar incorporarse a la avenida.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Nissan X-Trail circulaba por La Cantera de este a oeste cuando impactó a la Kia, proyectándola hacia los carriles contrarios, donde chocó de frente contra un automóvil Ford Figo. A su vez, este último recibió un impacto en la parte trasera por parte de una camioneta Chevrolet Tornado.

El percance dejó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas. El accidente provocó un importante congestionamiento vial en la zona, mientras elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de levantar el reporte y deslindar responsabilidades.