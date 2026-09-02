Memo Ramírez impulsa nueva obra para La Cieneguilla, en Huejotitán

El diputado local del PRI por el Distrito 21, Guillermo “Memo” Ramírez, acompañó el arranque de la pavimentación con concreto hidráulico del circuito de calles de la Escuela Primaria Vicente Guerrero y el preescolar de La Cieneguilla, municipio de Huejotitán.

La obra contempla una inversión de 1 millón 998 mil pesos, proveniente de recursos estatales descentralizados del FISE, e incluye aproximadamente mil metros cuadrados de pavimentación y 167 metros lineales de guarnición.

El proyecto beneficiará a las familias de La Cieneguilla y especialmente a las niñas y niños que diariamente acuden a ambos planteles, generando mejores condiciones de acceso y movilidad para estudiantes, familias, maestras y maestros.

“Mejorar el camino por el que nuestras niñas y niños llegan todos los días a la escuela también es invertir en su bienestar. Seguimos gestionando para que los recursos lleguen a nuestras comunidades y se conviertan en resultados”, expresó Ramírez.

La obra es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación de Desarrollo Municipal, el Municipio de Huejotitán y las gestiones del diputado Guillermo Ramírez.

El legislador reconoció la disposición del presidente municipal Rogelio Rodríguez Arostegui para seguir haciendo equipo y destacó que esta es ya la segunda obra que acompaña en gestión para Huejotitán, refrendando su compromiso de continuar impulsando infraestructura para las comunidades del Distrito 21.