Comerciantes y locatarios de Cantera exigen intervención urgente de autoridades, ante caos vial en espacios aledaños al Instituto América

Comerciantes, locatarios y hasta vecinos de la avenida La Cantera y Tomás Valles, denunciaron el caos vial que se ha desatado esta semana en los espacios aledaños al Instituto América, debido al nuevo esquema para dejar y recoger a los alumnos que ahí estudian.

Motivo por el los denunciantes hicieron llegar a esta redacción su malestar, además de la solicitud urgente a las autoridades de la Policía Vial para intervenir y resolver esta problemática.

Según la denuncia, debido al nuevo esquema impuesto por los directivos del Instituto, se ha generado un intenso caos vial que afecta no solo a comerciantes, también a vecinos y automovilistas que nada tienen que ver con el plantel educativo.

Asimismo, señalaron que incluso los menores están en riesgo, debido a que están expuestos a las temperaturas hasta por espacio de media a una hora, en lo que sus padres los recogen.