Reconoce Coespris el desempeño del Laboratorio Estatal de Salud Pública

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) reconoció el desempeño y los estándares con los que opera el Laboratorio Estatal de Salud Pública, perteneciente a la Secretaría de Salud, considerado a nivel nacional como uno de los más sobresalientes de su tipo, por su tecnología especializada, infraestructura y estrictos protocolos de control.

Su equipamiento permite realizar estudios de muestras de agua y alimentos, que contribuyen al diagnóstico de diversas enfermedades. Sus servicios benefician al Hospital General, Hospital Central, Pensiones Civiles del Estado, IMSS e Issste, cuyos pacientes reciben resultados confiables y en tiempos adecuados para favorecer la atención médica y las medidas de prevención.

En sus instalaciones operan las áreas de Entomología, Virología, Bacteriología, Zoonosis y Biología Molecular, con personal especializado para el estudio de insectos, virus, bacterias, enfermedades que pueden transmitirse de animales a personas y procesos relacionados con las células.

En 2019 se habilitó el área de Biología Molecular a fin de mejorar la respuesta ante enfermedades como la Influenza. Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, fue el único laboratorio acreditado en Chihuahua para emitir resultados oficiales, con cerca de 200 mil muestras procesadas entre 2020 y 2023.

Asimismo, cuentan con los recursos necesarios para efectuar la identificación inmediata de Rickettsia, factor que favorece la confirmación temprana de casos y facilita la definición de medidas por parte de las autoridades de salud.

En 2025, el Laboratorio Estatal recibió 3 mil 141 muestras, de las cuales 2 mil 083 correspondieron a alimentos y mil 059 a agua. Como parte del fortalecimiento de sus métodos de análisis, en el presente año incorporó técnicas para identificar microcistinas y Giardia lamblia en agua.

De enero a la fecha de 2026, se han recibido 2 mil 391 muestras, de las cuales mil 790 fueron enviadas por Coespris. Esta cifra refleja la colaboración entre ambas instituciones para reforzar el control sanitario y reducir posibles riesgos para la población.

Con este trabajo conjunto, Coespris y la Secretaría de Salud de Chihuahua fortalecen las acciones de protección sanitaria, análisis especializado y prevención de riesgos, mediante procedimientos confiables que contribuyen al cuidado de la salud pública en el estado.