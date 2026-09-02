Coparmex pide mesa de diálogo permanente a Sheinbaum por desarrollo económico

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que, ante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se resalta urgencia de un dialogo permanente con el fin de dar un mejor desarrollo económico en el país.

En este sentido destacó que reconocen que la economía mantiene una certidumbre macroeconómica con una inversión extranjera directa sólida y un consumo interno resistente, también coincidimos en el reforzar el salario y el bienestar social, ya que eso impulsa el mercado interno, sin embargo, hay puntos que le preocupan y ocupan entre ellos el tema de seguridad y

estado de derecho.

Señaló que a pesar de los índices que se muestran por parte de la autoridad federal se continúa teniendo un grave problema en el delito de extorsión y robo de transporte que impacta gravemente a las mipymes en costos logísticos .

“Urge acelerar las inversiones en transmisión eléctrica y logística para aprovechar al máximo este nearshoring que tanto hemos cacareado y no más no hemos podido sacar maxima ventaja de esa forma garantizaríamos energía limpia y a precios competitivos”, comentó.

Asimismo el empresariado pide a la federación reglas claras ante los cambios legislativos con el objetivo de tener transparencia y un entorco competitivo a favor de las inversiones.

“Certeza juridica y regulatoria, pedimos estabilidad en las reglas del juego ante los proceso de cambios legislativos, asegurando transparencia y un entorno predecible para las inversiones a largo plazo, sino difícilmente vamos a traer inversiones sino cumplimos con esto y como coparmex pedimos una mesa de dialogo permanente, no necesitamos tener las mismas ideas para que esto trabaja obviamente siempre van haber diferentes ideas con diferencias pero eso no impide que podamos trabajar directamente con el gobierno para convertir esto en un desarrollo proyectado” comentó.