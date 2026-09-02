Invitan a inauguración de exposición “México se sirve a la mesa: Nuestra historia también se sienta a la mesa”

La Secretaría de Cultura, a través del Recinto Cultural Stallforth, invitan a las y los parralenses a disfrutar de la inauguración de la exposición “México se sirve a la mesa: Nuestra historia también se sienta a la mesa”, expuesta la ciudad de Parral.

El acto inaugural se llevará a cabo este 4 de septiembre, en el marco del programa “Viernes Cultural” del complejo Palacio Alvarado, a las 19:00 horas, con entrada gratuita.

“La Mesa Mexicana” propone una exposición temporal dedicada a los utensilios, vajillas, textiles y objetos relacionados con el acto de cocinar, servir y compartir los alimentos, a traves de piezas provenientes de diversas regiones del país.

Asimismo, las y los visitantes podrán descubrir la riqueza del arte popular mexicano y su estrecha relación con la gastronomía y la vida cotidiana, además de contar con una conferencia impartida por el antropólogo Federico Mancera, quien reflexionará sobre la importancia cultural de las tradiciones mexicanas.

La Secretaría de Cultura, invita a conocer la agenda cultural vigente en el estado, a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram, así como en el sitio www.culturachihuahua.com.