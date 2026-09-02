Concluye Fiscalía Especializada capacitación a más de mil elementos de la DSPM

• Fortalecieron conocimientos para la prevención del delito de tortura y el respeto a los derechos humanos

Como parte de las acciones permanentes de profesionalización y fortalecimiento institucional, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (FEIDT) concluyó las jornadas de capacitación especializada dirigidas a personal de las diversas áreas operativas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua.

Las actividades concluyeron el pasado lunes 31 de agosto, luego de capacitar a más de mil elementos de la corporación municipal en materia de prevención del delito de tortura.

Las jornadas estuvieron encabezadas por la Lic. Treicy Yosseline Torres Aguirre, Coordinadora del Área de Capacitación de la Fiscalía Especializada, y la Mtra. María Creel Garza Barrios, Asesora Técnica del Fiscal General del Estado.

El objetivo de la capacitación fue fortalecer los conocimientos, competencias y capacidades del personal mediante herramientas normativas, técnicas y jurídicas necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones, bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

Durante las jornadas se destacó la importancia de la función que desempeñan las y los elementos de seguridad pública como primeros respondientes y primer punto de contacto entre las instituciones y la ciudadanía, por lo que resulta fundamental que su actuación se desarrolle con apego a los principios, protocolos, procedimientos y obligaciones aplicables.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado fortalece la profesionalización y capacitación de las corporaciones de seguridad, con especial énfasis en la prevención de conductas que vulneren los derechos humanos y en el desempeño adecuado de las funciones policiales.